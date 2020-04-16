ستيين يفتح باب العودة لبرشلونة أمام كوتينيو

يبدو أن فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة المعار الأبرز ميونيخ قد يعود للفريق بعدما فتح له كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني باب الأمل في العودة إلى الفريق بعد انتهاء إعارته.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ برشلونة

وقال ستيين فى تصريحات لراديو كتالونيا: "كوتينيو لاعب رائع، وأنا أحبه، وهو أحد لاعبي برشلونة".

واضاف "سيكون على بايرن دفع الشرط الجزائي لضمه أو تقديم عرض مناسب".

وأوضح مدرب برشلونة أنه من الوارد تواجد كوتينيو معه في بداية الموسم المقبل.

وتابع "لا أعرف ماذا يريد كوتينيو أن يفعل، يجب علي أن أتحدث معه لأسأله عن مستقبله، لكنه لاعب مهم دون شك".

هناك عدة أندية تسعى لضم البرازيلي الذي تألق في صفوف ليفربول قبل الانتقال لبرشلونة في يناير 2018.

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