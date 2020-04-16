كيتا بالدي يفتح الباب أمام العودة إلى لاتسيو

الخميس، 16 أبريل 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

كيتا بالدي

فتح كيتا بالدي مهاجم موناكو الباب أمام العودة إلى لاتسيو من جديد، وكشف عن تواصله مع سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الإيطالي.

وانتقل المهاجم السنغالي إلى لاتسيو في صيف 2011 قادما من برشلونة واستمر حتى 2017 عندما رحل إلى موناكو مقابل 30 مليون يورو.

وقال بالدي لصحيفة آس الإسبانية: "أمضيت 8 سنوات هناك، ولا استطيع إغلاق بابهم أبدا".

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وعن احتمالية العودة إلى لاتسيو أوضح بالدي "في المستقبل، من يدري لا أحد يعرف ما سيجلبه الغد".

وتابع "مازلت أتحدث مع إنزاجي، هو مدرب رائع واستمتعت باللعب تحت قيادة".

وأتم تصريحاته "ايضا مدرب مثل فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب لاتسيو الماضي، وأشعر بالرضا مع روبرت مورينو المدير الفني لموناكو".

ونجح كيتا في تسجيل 31 هدفا وصناعة 22 آخرين في 137 مباراة مع الفريق الإيطالي.

وشارك في 21 مباراة هذا الموسم مع موناكو ونجح في تسجيل 4 أهداف.

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