تقارير: تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم تيمو فيرنر

الخميس، 16 أبريل 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

يبدو أن ليفربول سيواجه منافسة قوية من داخل إنجلترا على ضم تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة كيكر الألمانية.

وقال التقرير إن تشيلسي وبايرن ميونيخ كلاهما يسعى لضم فيرنر تماما مثل ليفربول، الأمر الذي يعني أن مهمة الحمر لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي تواصل بالفعل مع وكلاء فيرنر لبحث إمكانية ضم اللاعب.

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ويسعى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لضم مهاجم خلال الفترة المقبلة لقلة أسلحته التهديفية، خاصة بعد رحيل إدين هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي.

وانضم فيرنر صاحب الـ23 عاما إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الألماني خلال الموسم الجاري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 27 هدفا وصنع 11 آخرين.

فيرنر لعب 29 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا منذ صيف 2017 وسجل خلالها 11 هدفا، ومن المتوقع أن يكون المهاجم الأساسي في بطولة اليورو المقبلة مع الماكينات.

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