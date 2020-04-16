توتي وكانافارو عن بوفون: سيلعب حتى يجعلوه يتوقف

الخميس، 16 أبريل 2020 - 10:49

كتب : FilGoal

بوفون - يوفنتوس

اتفق فرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو النجمين السابقين لمنتخب إيطاليا، أن جيانلويجي بوفون سيستمر في الملاعب حتى يجعلوه يتوقف.

وبلغ بوفون من العمر 42 عاما وارتبط اسمه بالتجديد إلى يوفنتوس لمدة موسم آخر حتى يونيو 2021.

وقال توتي في حديثه عبر انستجرام مع كانافارو: "سأخبرك، بوفون يريد اللعب حتى يبلغ الخمسين من عمره".

أخبار متعلقة
رسميا – يوفنتوس يعلن شفاء الثنائي المصاب بـ كورونا تقرير: يوفنتوس يستعد لتجديد عقد ديبالا تشيزني: الإعلام يتحدث فقط عن ضربات الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس تقرير إيطالي: يوفنتوس يستعد لبيع أليكس ساندرو ويترقب موقف مارسيلو

وأضاف "لكن يمكنه اللعب لموسمين أو ثلاثة مواسم أخرى، بجانب أنه حارس مرمى واحتياطي بتلك الفترة".

ورد كانافارو "حسنا ستعرف ذلك، بوفون لن يريد التوقف إلا عندما يجعلونه يتوقف وهو أمر مختلف تماما".

وتشير التقارير الإيطالية إلى تمديد عقد بوفون لينتهي عندما يبلغ من العمر 43 عاما.

وعاد بوفون إلى يوفنتوس الصيف الماضي بعد موسم وحيد قضاه في باريس سان جيرمان.

وخاض بوفون 11 مباراة هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات بينما تلقى 9 أهداف.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

سبب رفض طلب اتحاد الكرة بتصميم شعار خاص للدوري

أنا كرة القدم (5) – عن وضع جوارديولا في سيارة إسعاف

ركلات الترجيح على "الطريقة الأمريكية"

الأهلي يرد على الزمالك بسبب كهربا

لماذا حكم فيفا بتعويض مالي ضخم على الزمالك من أجل النقاز

يوفنتوس بوفون توتي كانافارو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤسسة صامويل إيتو تعلن تبرعه بأدوات صحية وغذائية في الكاميرون لمواجهة فيروس كورونا 13 دقيقة | إفريقيا
كيتا بالدي يفتح الباب أمام العودة إلى لاتسيو 24 دقيقة | أوروبا
تقارير: تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم تيمو فيرنر ساعة | أوروبا
فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب ساعة | الدوري المصري
توتي وكانافارو عن بوفون: سيلعب حتى يجعلوه يتوقف ساعة | أوروبا
مع اقتراب الاستثمار السعودي ورحيل آشلي.. نيوكاسل يونايتد خارج السياق ساعة | تقرير في الجول
مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية 11 ساعة | الدوري المصري
خالد جلال: لا يجب منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء الموسم.. وأرفض توقيع عاشور للأبيض 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك
قد ينال إعجابك