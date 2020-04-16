خالد جلال: لا يجب منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء الموسم.. وأرفض توقيع عاشور للأبيض

رفض خالد جلال مدرب نادي مصر الحالي والزمالك السابق منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاءه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الدوري ما زال في الملعب ولا يصح تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاءه واعتقد أن المسابقة ستستكمل بشكل طبيعي".

وتحدث جلال عن تجربته الأخيرة مع نادي الزمالك والتي خسر خلالها الفريق لقب الدوري مواصلا "اللاعبون سبب خسارة الدوري وفشل ولايتي الثانية كان هناك لاعبين قد وقعوا لأندية أخرى ولم تركز مع نادي الزمالك"

وأوضح: "جروس كان يعتمد على أسماء ثابتة وهذا تسبب لي في مشكلة كبيرة بسبب عدم جاهزية جميع اللاعبين".

وتطرق للحديث عن التونسي فرجاني ساسي "يمتلك قدرات كبيرة وحزين تجاهه لأنني أشعر أحيانا أنه يبخل بمجهوده على نادي الزمالك".

وعن محمود عبد العزيز لاعب الأبيض الذي يتعافى من إصابة الرباط الصليبي"لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظلموه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة".

واستدرك عن حراسة مرمى الزمالك: "اعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم".

وأوضح: "مع تألق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة فإن محمد عواد سيدرس الرحيل لصعوبة مشاركته".

ورد على إمكانية توقيع حسام عاشور للأبيض: "أرفض انتقال حسام عاشور الى صفوف نادي الزمالك، فهو رمز من رموز الأهلي وعليه قبول عرض الأهلي والاعتزال داخل القلعة الحمراء".

وعن بديل أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل "رجب بكار هو أنسب بديل لأحمد فتحي في الأهلي واعتقد أن الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة في الوقت الجاري".

وأتم: "الأهلي يمتلك لاعبين أقوياء في ذلك المركز بقطاع الناشئين، ولكن الأهلي يحتاج لاعب خبرة لتعويض رحيل أحمد فتحي".

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