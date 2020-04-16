تسوبيل: لم أتسبب في رحيل حسام حسن عن الأهلي.. كان يذكرني بلاعبي بايرن

قال راينر تسوبيل المدير الفني الألماني الأسبق للأهلي إنه لم يتسبب في رحيل حسام حسن عن صفوف الفري قالأحمر في التسعينيات من القرن الماضي.

وتحدث تسوبيل لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس قائلا: "ما قاله حسام ليس الحقيقة بشكل كامل".

وأوضح "في ذلك الوقت أراد حسام حسن الذهاب إلى تركيا للحصول على عرض أفضل وبالتالي قمنا بضم علاء إبراهيم".

وأضاف "أراد حسام بعد ستة أسابيع العودة مرة أخرى ولكن علاء إبراهيم كان يلعب جيدا ولم أكن أستطيع أن أقول له أن حسام سيعود ويأخذ مكانك وعليك الرحيل".

وأردف "هذا غير موجود في كرة القدم".

وكان حسام حسن قال في وقت سابق إن علاقته مع تسوبيل كانت سيئة وكان أحد الأسباب خلف رحيله عن الأهلي.

وعن رأيه في حسام حسن "أفضل مهاجم في الأهلي حينما دربته ولم أكن سعيدا عندما انتقل لتركيا وتمنيت بقائه معنا".

وشدد تسوبيل "حسام حسن أحد أفضل المهاجمين الذين دربتهم يصل لمستوى لاعبين في بايرن ميونيخ".

وعن إبراهيم حسن "كان لاعبا جيدا لم يكن جيدا مثل حسام حسن ولكنه يظل جيدا".

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