كينو: الدوري المصري قوي.. وتبديل المدربين سبب تذبذب أدائي مع بيراميدز

يرى البرازيلي ماركوس كينو لاعب الجزيرة الإماراتي أن المنافسة في الدوري المصري قوية بين مختلف الفرق.

وقال كينو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تركت البرازيل لأبحث عن تحد جديد بالنسبة لي والدوري المصري مستواه قوي".

وأضاف "هناك فرق في الدوري المصري تعتمد على القوة البدنية وأخرى تفضل الفنيات العالية وهذا يخلق منافسة قوية بين كل الأندية".

وأكمل "أفضل مباراة لعبتها في الدوري المصري كانت ضد الأهلي لأنه فريق يلعب للهجوم وتسجيل الأهداف".

وشرح كينو سبب تذبذب مستواه مع بيراميدز قائلا: "خلال موسم واحد لي تغير الجهاز الفني للفريق 4 مرات وكل مدرب يطلب مني واجبات مختلفة وهذا كان يؤثر على أدائي في الملعب".

وأتم تصريحاته عن تجربته مع الجزيرة قائلا: "أخوض هنا تجربة مختلفة ولكن الإصابة أبعدتني عن الملاعب لمدة شهرين في انطلاق الموسم، وما يؤثر علي هي درجة الحرارة المرتفعة التي تؤثر بالسلب على سرعتي في الملعب".

ولعب كينو الموسم الماضي مع بيراميدز قبل أن ينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وتنتهي إعارة كينو البالغ من العمر 30 عاما مع الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

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