كينو: السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري.. ولم استطع مرواغة علي جبر

كشف البرازيلي ماركوس كينو لاعب الجزيرة الإماراتي والمعار له من بيراميدز عن أفضل لاعب في الدوري المصري من وجهة نظره.

وقال كينو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في الدوري المصري".

وأضاف "السعيد يمتلك إمكانيات كبيرة وخبرات طويلة وكان إضافة قوية للغاية لفريق بيراميدز".

وأردف "أحمد فتحي أيضا لاعب مميز وقوي وسيكون إضافة قوية لفريق بيراميدز".

وبسؤاله عن المدافع الذي لم يستطع مراوغته في الدوري المصري قال: "كنت أفشل في مراوغة علي جبر في التدريبات".

وتنتهي إعارة كينو البالغ من العمر 30 عاما مع الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

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