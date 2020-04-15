كينو: إذا تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك سأختار الانضمام للأحمر

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

كينو - الأهلي - بيراميدز

كشف البرازيلي ماركوس كينو لاعب الجزيرة الإماراتي المعار له من صفوف بيراميدز عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه.

وقال كينو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك".

وأضاف "إذا أراد الأهلي أو الزمالك ضمي سيكون عليهم التواصل مع بيراميدز".

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وبسؤاله عن إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك من سيختار من بينهما قال: "إذا منحني بيراميدز حرية الاختيار سوف أختار الأهلي".

وتنتهي إعارة كينو البالغ من العمر 30 عاما مع الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

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