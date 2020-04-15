كينو: إذا تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك سأختار الانضمام للأحمر

كشف البرازيلي ماركوس كينو لاعب الجزيرة الإماراتي المعار له من صفوف بيراميدز عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه.

وقال كينو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك".

وأضاف "إذا أراد الأهلي أو الزمالك ضمي سيكون عليهم التواصل مع بيراميدز".

وبسؤاله عن إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك من سيختار من بينهما قال: "إذا منحني بيراميدز حرية الاختيار سوف أختار الأهلي".

وتنتهي إعارة كينو البالغ من العمر 30 عاما مع الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

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