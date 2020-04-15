"لايف" تستقل بإدارة قناة الأهلي وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوليو

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - محمد كامل

استقلت شركة "لايف" بإدارة قناة الأهلي بدلا من شركة "بريزنتيشن" على أن يتم إطلاق الخريطة البرامجية في 15 يوليو المقبل.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء مع كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة بحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف.

وحصلت شركة لايف على حقوق إدارة قناة الأهلي وفقا للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.

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وجرى الاجتماع بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وتسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقا لسياسة النادي وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير النادي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.

وشرح محمد كامل الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور.

وتقوم شركة لايف بإطلاق خريطة البرامج الجديدة في 15 يوليو بما يضمن حدوث نقلة نوعية للقناة وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء القناة جلسة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها.

يذكر ان شركة لايف حصلت علي حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي اسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ إنطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتي منتصف ٢٠١٦ .

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