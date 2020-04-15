في الدرجة الثانية والثالثة - أندية المظاليم تخاطب اتحاد الكرة لإلغاء الدوري

كشف شريف شعبان مدير لكرة بنادي سوهاج عن إرسال بعض أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة خطابات رسمية لاتحاد الكرة تطلب خلالها إلغاء الموسم الكروي نظرا لتوقف النشاط.

وقال شريف شعبان لـFilGoal.com: "الأندية تتعرض لخسائر مادية خلال فترة التوقف ولا يوجد لغة حوار حتى الآن بين الأندية واللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة".

وأضاف "خلال الأيام المقبلة سيرسل عددا آخر من الأندية خطابات لاتحاد الكرة لمطالبته بإلغاء المسابقة".

وأكمل "ليس لدى الأندية قدرة مالية لبداية فترة إعداد جديدة وخوض مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري ثم خوض اللقاءات الرسمية".

واقترح شريف شعبان تنظيم اجتماع بين مسؤولي اللجنة الخماسية وأندية الدرجة الثانية والثالثة عبر الفيديو لبحث هذه الأزمة.

وواصل "اتحاد لكرة ليس لديه أي سيناريو واضح يقدمه للأندية مثلما فعلت الاتحادات العربية ولا يتواصل معنا حتى ولو بخطابات".

وأتم تصريحاته "كرة القدم في مصر ليست دوري ممتاز وإذا كانت كذلك يجب عدم تنظيم مسابقات للأندية الأخرى والاهتمام بالدوري الممتاز فقط".

ومن بين الأندية التي أرسلت الخطابات لاتحاد الكرة هم سوهاج وتليفونات بني سويف والقوصية وشركة أسيوط لتكرير البترول وأبو تيج والفيوم وطهطا والإعلاميين وشباب ديروط

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