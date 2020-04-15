حوار في الجول - محمد عبد المنعم: ثقة فايلر طريقي للأهلي.. تمنيت اللعب بجانب جمعة واستفدت من غالي

أعرب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المعار إلى سموحة عن سعادته بما سمعه من إشادة الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر وترشيحه للعودة مع بداية الموسم الجديد.

وخرج عبد المنعم من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى سموحة لكن لم يحالفه الحظ للمشاركة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتواصل FilGoal.com مع محمد عبد المنعم في حوار عن بداياته ومستقبله.

ثقة فايلر:

وقال محمد عبد المنعم: "سعيد للغاية بما سمعته عن إشادة الجهاز الفني للنادي بي وترشيحي للعودة خلال الموسم الجديد".

وأضاف "هذه ثقة كبيرة ومسؤولية وبكل تأكيد أحلم بالعودة فأي لاعب يحلم بالتواجد داخل النادي الأهلي".

وكشف "فايلر مقتنع تماما بقدراتي وأشا بي وكان متمسك باستمراري، لكنني طلبت الخروج على سبيل الإعارة من أجل تحقيق طموحي بالمشاركة في المباريات".

وتابع "هذه أولويتي في الوقت الراهن وأشكر مسؤولي النادي الأهلي لأنهم سمحوا لي بالخروج على سبيل الإعارة".

دفاع الأهلي واللعب مع سموحة:

وقال عبد المنعم: "خط دفاع الأهلي يضم أسماء كبيرة وأصحاب خبرات عديدة، وطلبت الإعارة لكي أحصل على الفرصة".

وأضاف "أتدرب مع الفريق الأول منذ 3 سنوات وأصبح لزاما أن أتخذ خطوة نحو المشاركة وإثبات قدراتي".

وتابع "كنت على وشك اللعب مع سموحة أمام المقاولون العرب، لكن تم تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا".

وواصل "كنت أحلم باللعب بصفة أساسية ومن ثم العودة إلى حسابات الجهاز الفني".

التصعيد:

وعن بداياته قال عبد المنعم: "انضممت للناشئين منذ 12 عاما، وأشارك كقلب دفاع منذ ذلك الوقت، لعبت 3 مباريات فقط كظهير أيمن".

وأضاف "قبل التحاقي بناشئين الأهلي كنت ألعب الكرة في الشارع، ولكي أضمن اللعب مع الأكبر سنا كان لا مفر من المشاركة كحارس مرمى".

وكشف عبد المنعم "أحدهم أطلق عليّ لقب كامبوس وانتقل هذا اللقب معي بعد أن لعبت لناشئين الأهلي".

وعن التصعيد أوضح "تصعيدي للفريق الأول جاء عن طريق حسام البدري، وكان قد شاهدني مع منتخب الناشئين وطلب تصعيدي".

وتابع "تحدث خلال إحدى المؤتمرات الصحفية عن إصابة رامي ربيعة وسعد سمير وأنه قرر تصعيدي، وهو ما منحني ثقة كبيرة في أول مران لي بملعب التتش".

اللعب مع النجوم:

وقال عبد المنعم: "كنت أتمنى المشاركة بجوار وائل جمعة فهو مثلي الأعلى كأحد أساطير الكرة المصرية والإفريقية".

وتابع "لكن منحني الحظ فرصة اللعب في مجموعة ضمت أسماء كبيرة مثل حسام غالي وعماد متعب".

وكشف "خلال التقسيمة أكثر من لاعب كان يخشى التواجد في نفس فريق غالي، لأنه لا يقبل بأية أخطاء ويعنف من يقع بها بشدة".

وأضاف "لأنني كنت ألعب بجدية كبيرة وحماس، فكان يسعد بتواجدي معه ويشجعني".

وأتم تصريحاته "لم يكن لاعب يلومني على أي تدخل حتى يتجنب رد فعل حسام غالي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

سبب رفض طلب اتحاد الكرة بتصميم شعار خاص للدوري

أنا كرة القدم (5) – عن وضع جوارديولا في سيارة إسعاف

ركلات الترجيح على "الطريقة الأمريكية"

الأهلي يرد على الزمالك بسبب كهربا

لماذا حكم فيفا بتعويض مالي ضخم على الزمالك من أجل النقاز