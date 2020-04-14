محامي الزمالك: لم يصلني أي شيء بشأن النقاز.. وإيقاف القيد "فزاعة"

أكد أحمد عبد الفتاح محامي الزمالك في القضايا الخارجية عدم وصول أي حكم بشأن قضية الأبيض وحمدي النقاز.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـOn Time Sports 2: "لم يصلني على البريد الإلكتروني المسجل في الدعوى، أي قرارات رسمية".

وأردف "لو حدث وكان الحكم ضدنا، سنستأنف عليه لدى المحكمة الرياضية الدولية".

وأكمل "التصالح الودي أمر مطروح في كل القضايا، سنجلس مع إدارة النادي في حال وصول القرار، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن".

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وأوضح عبد الفتاح: "فكرة إيقاف القيد فزاعة، ولا يتم سوى في المراحل الأخيرة في التقاضي".

وشدد الزمالك بشكل رسمي، عدم وصول الحكم إليه، نفس ما أكده اتحاد الكرة.

وقال بيان الزمالك: "يؤكد النادي عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي".

وأردف "وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك".

وأتم البيان "وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار".

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