زميله السابق: رونالدينيو لم يتدرب أبدا يوم الإثنين

كشف باتريسيو روبو لاعب كوريتارو المكسيكي كيف قضى البرازيلي رونالدينيو وقته عقب خوض المباريات في الدوري يوم الأحد.

روبو تحدث لقناة "أزيتكا تي في" المكسيكية قائلا: "كنا نخوض المباريات على ملعبنا يوم الجمعة لأن كل ناد في المكسيك لديه جدوله الخاص في الدوري".

وتابع عن رونالدينيو "بعد نهاية كل مباراة، رونالدينيو يستقل طائرته الخاصة ويذهب إلى كونكان أو بيلايا ديل كارمن (شؤاطي تشتهر بالحفلات)".

وأكمل "من الطبيعي بعد كل مباراة أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم الإثنين عدا شخص واحد، قد يعود يوم الثلاثاء، لكنه لم يتدرب أبدا يوم الإثنين، كان لاعبا كبيرا".

رونالدينيو خاض موسم 2014-15 بقميص الفريق المكسيكي واحتل وصافة مرحلة أبرتورا مع الفريق بالخسارة في النهائي بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين أمام سانتوس لاجونا.

وسجل البرازيلي الفائز بالكرة الذهبية مرتين 8 أهداف في 29 مباراة بجميع المسابقات المحلية.

ويقضي رونالدينيو حاليا يومه قيد الإقامة الجبرية بعدما خرج من السجن في باراجواي بشأن جوازات سفر مزورة.

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