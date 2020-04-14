جمعية اللاعبية المحترفين تتبرع بـ850 ألف جنيه لحل أزمة رواتب مختلف درجات الدوري

قررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التبرع بـ850 ألف جنيه لتمويل راوتب اللاعبين في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

جاء ذلك من أجل المساهمة في حل أزمة عدم صرف الرواتب بعدما توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما عقد مسؤولو الجمعية اجتماعا مع وزير الرياضة أشرف صبحي تعهدوا خلال بالتبرع بـ150 ألف جميه لصندوق تحيا مصر في إطار المشاركة المجتمعية لمواجهة آثار الفيروس.

وأكد مجدي عبد الغني خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى لعبور الأزمة بأقل الأضرار.

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