جمعية اللاعبية المحترفين تتبرع بـ850 ألف جنيه لحل أزمة رواتب مختلف درجات الدوري

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - مجدي عبد الغني

قررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التبرع بـ850 ألف جنيه لتمويل راوتب اللاعبين في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

جاء ذلك من أجل المساهمة في حل أزمة عدم صرف الرواتب بعدما توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما عقد مسؤولو الجمعية اجتماعا مع وزير الرياضة أشرف صبحي تعهدوا خلال بالتبرع بـ150 ألف جميه لصندوق تحيا مصر في إطار المشاركة المجتمعية لمواجهة آثار الفيروس.

أخبار متعلقة
الزمالك ينفي رسميا وصول أي خطابات بشأن ملف حمدي النقاز سكاي: صندوق الاستثمار السعودي يبدأ الخطوات الأخيرة في الاستحواذ على ملكية نيوكاسل ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

وأكد مجدي عبد الغني خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى لعبور الأزمة بأقل الأضرار.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أمير مرتضى يرد على محامي النقاز عبر في الجول

محامي النقاز: فيفا حكم له ضد الزمالك.. وغرامة مالية كبيرة على الأبيض

ناجي يوجه نصيحة لـ عواد

حوار ممتع مع دي ليخت

الإسماعيلي يكشف موقفه من تقليل الأجانب

جمعية اللاعبين المحترفين
نرشح لكم
أخر الأخبار
وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي 6 دقيقة | المحترفون
زميله السابق: رونالدينيو لم يتدرب أبدا يوم الإثنين 21 دقيقة | أمريكا
جمعية اللاعبية المحترفين تتبرع بـ850 ألف جنيه لحل أزمة رواتب مختلف درجات الدوري ساعة | مصر
الزمالك ينفي رسميا وصول أي خطابات بشأن ملف حمدي النقاز ساعة | مصر
تقرير: إنديبندينتي يزيد اهتمامه بضم أجويرو ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل فان دي بيك: خطوة انتقاله إلى ريال مدريد غير واضحة ساعة | أوروبا
سكاي: صندوق الاستثمار السعودي يبدأ الخطوات الأخيرة في الاستحواذ على ملكية نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا" 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك