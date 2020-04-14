الزمالك ينفي رسميا وصول أي خطابات بشأن ملف حمدي النقاز

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه عدم وصول أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف ظهيره السابق حمدي النقاز.

وقال بيان الزمالك: "يؤكد النادي عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي".

وأردف "وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك".

وأتم البيان "وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار".

وفي وقت سابق، شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن قضية حمدي النقاز ضد ناديه، مازالت متداولة.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "فيفا لم يحكم لحمدي النقاز في قضيته ضد الزمالك".

وأكمل "أي حكم أو قرار من فيفا، يتم إرساله لكل الأطراف في نفس الوقت عبر البريد الإلكتروني".

وأتم "لم يصلنا مراسلات بشأن حمدي النقاز إطلاقا".

وقبلها، قال أنيس بن ميم وكيل أعمال حمدي النقاز مدافع الزمالك السابق إن غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكمت لصالح الدولي التونسي في خلافه مع الأبيض.

وصرح بن ميم لـFilGoal.com قائلا: "غرفة فض المنازعات في فيفا حكمت بأحقية النقاز بفسخ تعاقده مع الزمالك".

وواصل "الغرفة غرمت الزمالك مليون و٢٥٠ ألف دولار".

وأتم "كذلك، يعاقب الزمالك بالمنع من التعاقدات لمدة 3 مواسم انتقالات في حال عدم دفع الغرامة".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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