وكيل فان دي بيك: خطوة انتقاله إلى ريال مدريد غير واضحة

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس

كشف وكيل أعمال دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام ومنتخب هولندا عن عدم وضوح الرؤية بشأن خطوة انتقال صانع الألعاب لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وفي تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قال وكيله: "لا أحد يعرف في الوقت الحالي ماذا سيحدث لدوني، ولكن اهتمام بعض الأندية به موجود منذ فترة طويلة".

وأضاف "سنرى ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة ولكن لا أحد يستطيع قول شيء، لأن هناك بعض الأمور سرية أيضا".

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وأكمل "وضع بعض الأندية أيضا ستغير بكل تأكيد بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم".

وأتم تصريحاته "من المهم له أن يتخذ قراره بناء على مشاعره وينضم للفريق الذي يناسبه ويجعله يشعر بالراحة ليحقق نجاحات كثيرة".

فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاما يقدم مستوى مميز مع فريقه في الفترة الماضية ما جعل العديد من الأندية تهتم بضمه على رأسهم ريال مدريد.

ويقدر سعر اللاعب بأكثر من 50 مليون يورو.

ولعب فان دي بيك هذا الموسم مع أياكس 37 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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