اتحاد الكرة: جريشة يؤكد تقديره لنور الدين في التحقيقات

قال اتحاد الكرة إن الحكم الدولي جهاد جريشة، أكد على تقديره لزميله إبراهيم نور الدين، في جلسة التحقيق التي جرت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة: "خضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي ابراهيم نور الدين".

وأردف "وأقر جريشة خلال الجلسة عدم القصد في الإساءة لزميله و لا التشكيك في ذمته المالية ، شاهدا له بالنزاهة".

وأكد البيان "وكان نور الدين قد خضع للتحقيق يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه و تقديره لزميله".

وأتم "فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما و احترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات في مواعيدها المحددة والتزامهما بأي قرارات ستصدر عن الاتحاد في هذا الشأن".

وعلم FilGoal.com أن خلافا اندلع بين الثنائي على أحد مجموعات تطبيق واتساب الخاصة بالحكام، ليقوم نور الدين بتقديم شكوى ضد جريشة في اللجنة.

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