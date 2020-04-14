عبد الحفيظ لـ في الجول: تمسكي براتبي؟ لن أقبل التجني على السلوكيات.. عيب ما يحدث

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي غضبا واستياء بسبب ما نُشر حول تمسكه براتبه كاملا لدى الأهلي، ورفض تخفيضه.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "نقبل الانتقاد فيما هو إداري أو فني، لكن أرفض تماما التجني في السلوكيات والأخلاقيات".

وأردف "ما أثير لا يمت للواقع بصلة، وأنا أعلنها بأعلى صوتي إنه إذا لم تكن الأزمة الحالية هي وقت التضحية والفداء والمساعدة والدعم لمصر، وكيان الأهلي الكبير الذي ننتمي له، فمتى يأتي هذا الوقت؟".

وأكمل "كنا نظن أن الظروف الحالية ستكون فرصة لقتل كل ما هو كذب وافتراء".

وأتم "ما حدث عيب كبير ومرفوض تماما، ولن أقبله".

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