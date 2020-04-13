فرج عامر: الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع حسام حسن الإثنين، 13 أبريل 2020 - 01:17 كتب : بسام أبوبكر حسام حسن في الدوري سموحة الأهلي الزمالك حسام حسن نرشح لكم أخر الأخبار الجنايني: أتمنى استكمال الدوري لنهايته.. ولكننا سنفعل مثلما يحدث في العالم 2 ساعة | الدوري المصري الجنايني يكشف تفاصيل حواره الكامل مع وليد سليمان بعد أزمة السوبر 3 ساعة | مصر فرج عامر: الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع حسام حسن 3 ساعة | الدوري المصري الجنايني: صرفت 4,5 ملايين جنيه مستحقات حكام مطلع الموسم.. وحزنت مما قيل 3 ساعة | مصر رئيس طنطا: نعم لتقليص عدد المحترفين.. ومنع انتقالات الناشئين 3 ساعة | الدوري المصري كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 ساعة | إفريقيا تامر النحاس يوضح موقف رجب بكار والعراقي من الانتقال للقطبين 4 ساعة | الدوري المصري سكرتير عام كاف يكشف سبب قرار "نهائي المباراة الواحدة".. ويؤكد: التحكيم ليس صداعا 4 ساعة | إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الجنايني يكشف تفاصيل حواره الكامل مع وليد سليمان بعد أزمة السوبر وكيله يكشف موقف مروان محسن من التجديد لـ الأهلي "لا للإلغاء".. سكرتير عام كاف يوضح خطط إنهاء بطولتي الأندية وموقف كأس أمم إفريقيا الجنايني: لم نصغ مسودة نهائية للائحة الجديدة.. وخبرة البدري رجحت كفته على جلال كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية الأكثر مشاهدة 1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك