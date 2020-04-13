فرج عامر: الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع حسام حسن

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 01:17

كتب : بسام أبوبكر

حسام حسن

في الدوري سموحة الأهلي الزمالك حسام حسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: أتمنى استكمال الدوري لنهايته.. ولكننا سنفعل مثلما يحدث في العالم 2 ساعة | الدوري المصري
الجنايني يكشف تفاصيل حواره الكامل مع وليد سليمان بعد أزمة السوبر 3 ساعة | مصر
فرج عامر: الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع حسام حسن 3 ساعة | الدوري المصري
الجنايني: صرفت 4,5 ملايين جنيه مستحقات حكام مطلع الموسم.. وحزنت مما قيل 3 ساعة | مصر
رئيس طنطا: نعم لتقليص عدد المحترفين.. ومنع انتقالات الناشئين 3 ساعة | الدوري المصري
كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 ساعة | إفريقيا
تامر النحاس يوضح موقف رجب بكار والعراقي من الانتقال للقطبين 4 ساعة | الدوري المصري
سكرتير عام كاف يكشف سبب قرار "نهائي المباراة الواحدة".. ويؤكد: التحكيم ليس صداعا 4 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك