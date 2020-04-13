الجنايني: صرفت 4,5 ملايين جنيه مستحقات حكام مطلع الموسم.. وحزنت مما قيل

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، على عدم وجود مستحقات متأخرة للحكام.

وصرّح الجنايني: "عندما توليت المهمة، وجدت أن الحكام لهم مستحقات متأخرة من الفترات الماضية تبلغ 4 ونصف ملايين جنيه".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "جلسوا معي لمعرفة عدد الدُفعات التي سيسدد عليها المبلغ، فقررت صرفها بالكامل في لحظتها".

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وأكد: "صرفت 4 ونصف ملايين جنيه (وصفّرت العدّاد)".

وواصل: "استقالة جمال الغندور لا علاقة لها بأي مسائل مالية".

وأضاف: "هناك عقوبات يتم فرضها على أي شخص يخالف اللوائح، لا يصح أن يخرج أحد ليصرح".

وأكمل: "حزنت من الكلام الذي قيل، خصوصا بعد كل دفاعي عن الحكام وحمايتي لهم أمام أي أصوات عالية بعد أي أخطاء".

واعترف: "لو امتلكت وقتا أطول، لربما فكرت في الاستعانة بشخص من خارج وسط التحكيم لإدارة الحكام، فليس كل مدير مستشفى طبيب بالضرورة".

وكان الاتحاد المصري قد أوقف الحكم سعيد حمزة لمدة 3 أشهر، بسبب إطلاقه تصريحات تلفزيونية في تصرف يخالف اللوائح التي تمنع الحكام من الحديث في وسائل الإعلام.

لاحقا تقدّم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باستقالته من مهمته.

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