الجنايني: صرفت 4,5 ملايين جنيه مستحقات حكام مطلع الموسم.. وحزنت مما قيل

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، على عدم وجود مستحقات متأخرة للحكام.

وصرّح الجنايني: "عندما توليت المهمة، وجدت أن الحكام لهم مستحقات متأخرة من الفترات الماضية تبلغ 4 ونصف ملايين جنيه".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "جلسوا معي لمعرفة عدد الدُفعات التي سيسدد عليها المبلغ، فقررت صرفها بالكامل في لحظتها".

وأكد: "صرفت 4 ونصف ملايين جنيه (وصفّرت العدّاد)".

وواصل: "استقالة جمال الغندور لا علاقة لها بأي مسائل مالية".

وأضاف: "هناك عقوبات يتم فرضها على أي شخص يخالف اللوائح، لا يصح أن يخرج أحد ليصرح".

وأكمل: "حزنت من الكلام الذي قيل، خصوصا بعد كل دفاعي عن الحكام وحمايتي لهم أمام أي أصوات عالية بعد أي أخطاء".

واعترف: "لو امتلكت وقتا أطول، لربما فكرت في الاستعانة بشخص من خارج وسط التحكيم لإدارة الحكام، فليس كل مدير مستشفى طبيب بالضرورة".

وكان الاتحاد المصري قد أوقف الحكم سعيد حمزة لمدة 3 أشهر، بسبب إطلاقه تصريحات تلفزيونية في تصرف يخالف اللوائح التي تمنع الحكام من الحديث في وسائل الإعلام.

لاحقا تقدّم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باستقالته من مهمته.

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