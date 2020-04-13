رئيس طنطا: نعم لتقليص عدد المحترفين.. ومنع انتقالات الناشئين

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

يؤيد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا مقترح تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية.

قال عريبي عبر قناة ten "كان هناك اتفاقا بين الأندية في الموسم قبل الماضي على تقليص عدد المحترفين من 4 إلى 3 لاعبين بشرط أن يسري القرار بعد انتهاء العقود الجارية للاعبين".

وأضاف "أنا من أنصار تقليص الأجانب، لأننا نعاني من نقص في مراكز معينة بالمنتخب مثل رأس الحربة".

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وأوضح "فريقنا يضم 4 لاعبين أجانب، هذا عدد كبير يمثل نصف الفريق"

وأشار "قديما تأثر المنتخب بتواجد الحارس الأجنبي، وبعد الإلغاء وجدنا حراس مرمى للمنتخب على مستوى عال"

وشدد فايز عريبي "يجب إعادة دراسة هذا الملف بشكل جيد، لأنه سيكون فرصة لظهور اللاعبين المحليين ليفيدوا المنتخب، الذي تقام بطولة الدوري من أجله".

ونوه "يجب مراعاة العقود الجارية للاعبين الأجانب، والسماح بفترة انتقالية لموسمين على الأقل، ليعيد كل ناد حساباته في الفترة القادمة، كلما قل عدد المحترفين كلما كان ذلك أفضل"

وأتم تصريحاته "أتمنى أيضا لمصلحة الكرة المصرية منع انتقال الناشئين بين الأندية، لكي يربي كل ناد أولاده، ولا يلجأ كل ناد للاعب الجاهز، ويتجاهل قطاع الناشئين الذي يعمل لسنوات لتخريج لاعبين جدد".

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