الجنايني: لم نصغ مسودة نهائية للائحة الجديدة.. وخبرة البدري رجحت كفته على جلال

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على عدم التوصل لمسودة نهائية بشأن اللائحة الجديدة.

وصرّح الجنايني: "أقسم بالله لم يتم صياغة أي مسودة نهائية للائحة الجديدة حتى اللحظة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم هي ما سيحدد آليات تطبيق بند تضارب المصالح".

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وكشف الجنايني عن أسباب اختيار حسام البدري لتدريب منتخب مصر على حساب إيهاب جلال.

وصرّح: "انحصر الاختيار بين البدري وجلال، والخبرات والظروف الحالية رجحت كفة البدري".

وعند سؤاله عن حقيقة اختيار إيهاب جلال ثم اعتذاره في اللحظة الأخيرة، ابتسم الجنايني وأجاب: "يعني... حسام البدري هو المدرب الحالي لمنتخب مصر".

هل يتم التجديد للجنة الخماسية؟ الجنايني أجاب: "أسمع الكثير من الأحاديث، لكن مهمتي الحالية تنتهي في يوليو، وقد أتممنا أغلب المهام التي كانت موكلة إلينا، يتبقى رتوش بسيطة".

وأتم مستدركا: "لكن حاليا جَد العديد من الأمور، ولا أحد يدري أي شيء تماما".

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