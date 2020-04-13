الجنايني: لم نصغ مسودة نهائية للائحة الجديدة.. وخبرة البدري رجحت كفته على جلال

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على عدم التوصل لمسودة نهائية بشأن اللائحة الجديدة.

وصرّح الجنايني: "أقسم بالله لم يتم صياغة أي مسودة نهائية للائحة الجديدة حتى اللحظة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم هي ما سيحدد آليات تطبيق بند تضارب المصالح".

وكشف الجنايني عن أسباب اختيار حسام البدري لتدريب منتخب مصر على حساب إيهاب جلال.

وصرّح: "انحصر الاختيار بين البدري وجلال، والخبرات والظروف الحالية رجحت كفة البدري".

وعند سؤاله عن حقيقة اختيار إيهاب جلال ثم اعتذاره في اللحظة الأخيرة، ابتسم الجنايني وأجاب: "يعني... حسام البدري هو المدرب الحالي لمنتخب مصر".

هل يتم التجديد للجنة الخماسية؟ الجنايني أجاب: "أسمع الكثير من الأحاديث، لكن مهمتي الحالية تنتهي في يوليو، وقد أتممنا أغلب المهام التي كانت موكلة إلينا، يتبقى رتوش بسيطة".

وأتم مستدركا: "لكن حاليا جَد العديد من الأمور، ولا أحد يدري أي شيء تماما".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

20 عاما مرت على ليلة غابت فيها الابتسامة عن كرة القدم

أفضل 50 جناح أيمن وأيسر في تاريخ كرة القدم

اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟

غريب في بلاد غريبة – شبانة في الهند

محمد عباس: لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم