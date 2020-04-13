وكيله يكشف موقف مروان محسن من التجديد لـ الأهلي

كشف تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي، موقف اللاعب والنادي من تجديد عقد مروان.

وقال تامر النحاس: "مروان محسن يتبقى في عقده موسم آخر مع الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "أولوية الأهلي في التجديد كانت أولا في ملف الرباعي الذي ينتهي عقده هذا الموسم (وليد سليمان - حسام عاشور - شريف إكرامي - أحمد فتحي)، ولذلك تأجل قليلا ملف مروان محسن".

وتابع "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة في الأهلي- منذ شهرين أو ثلاث وكان هناك ترحيب متبادل لتجديد عقد مروان محسن".

وأكمل حديثه قائلا: "من المفترض أن يكون هناك جلسة مع مدير الكرة في الأهلي خلال شهر مايو المقبل من أجل الاتفاق على تجديد عقد مروان محسن".

وأشار "لا أعتقد إنه سيكون هناك أي مشكلة في تجديد عقد مروان محسن. الأهلي يحتاج اللاعب ومروان مُرحب بالاستمرار في الأهلي".

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صاحب الـ 31 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الإسماعيلي في 2016.

وشارك مروان محسن في 17 مباراة هذا الموسم مع الأهلي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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