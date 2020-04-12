شيكابالا: لا أوافق على اقتراح تقليص الأجانب

رفض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك اقتراح تقليص عدد اللاعبين الأجانب لفرق الدوري المصري.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "لا أوافق على هذه الفكرة وهي تقليص عدد اللاعبين الأجانب".

وأضاف "هذا الاقتراح له مميزات وعيوب، ومن فوائده اتاحة الفرصة للناشئين والشباب للمشاركة مع فرق الدوري الممتاز ما يعود بالنفع على المنتخبات المصرية".

وأكمل "ولكن سيكون من الصعب للغاية تطبيق مثل هذا المقترح بداية من الموسم المقبل لأن كل الفرق تضم عدد كبير من الأجانب وعقودهم ممتدة لسنوات مقبلة".

وواصل "لذلك سيكون من الصعب إجبار الفرق على تقليص عدد لاعبيها الأجانب من الموسم المقبل".

وأردف "أيضا عندما تشارك الفرق المصرية في بطولات إفريقيا تواجه فرق تضم عدد كبير جدا من الأجانب تتعاقد معهم من أجل المنافسة والفوز بالألقاب القارية".

وأتم تصريحاته "لذلك تقليص عدد اللاعبين الأجانب للفرق المصرية لن يفيدهم في البطولات الإفريقية".

ويحق لكل فريق مصري حاليا ضم 5 لاعبين محترفين من بينهم واحد من شمال إفريقيا أو فلسطين.

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