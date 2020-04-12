شيكابالا: شجعت الزمالك بسبب أحمد الكاس

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن سبب تشجيعه وحبه للنادي الأبيض.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "منذ طفولتي وأنا أحب أحمد الكاس نجم الأوليمبي والزمالك ومنتخب مصر السابق".

وأضاف "كنت دائما أحاول تقليده وأنا ألعب كرة القدم وأيضا ارتديت رقم 10 لأنه رقم قميصه".

وأكمل "حبي لأحد الكاس جعلني أحب نادي الزمالك".

وواصل شيكا "أتواصل دائما مع الكاس ونتحدث كثيرا وأتلقى منه النصائح التي أفادتني كثيرا خلال مسيرتي الكروية".

وأتم تصريحاته "الكاس أيضا حريص دائما على الوقوف بجانبي ودعمي في جميع المواقف".

وللكاس تاريخ عريض مع الأولمبي والزمالك، ويملك 107 هدفا في الدوري المصري كما حصد لقبين إفريقيين مع الأبيض.

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