مصيلحي للاعبي مصر: ارحموا الأندية.. وأكثر من 10 فرق يريدون إلغاء الدوري

وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري نداء للاعبي فرق الدوري الممتاز، مطالبا إياهم بـ"رحمة الأندية".

وقال مصيلحي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "الذي لا يرى من الغربال يكون أعمى. معظم اللاعبين في الأندية حصلوا على 50% من مستحقاتهم، أو أقل قليلا. في الاتحاد السكندري دفعنا حتى 65% من المستحقات".

ويتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأردف "ليس لدينا موارد في الوقت الحالي، كيف يطالب لاعب ببقية مستحقاته. لا يوجد مباريات في الوقت الحالي".

وشدد "هناك منازل لا يوجد فيها 50 جنيها، مع كامل الاحترام لاعب الكرة يحصل على مبلغ كبير شهريا، الموظفون والعمال أحق بالمساعدة بالأموال القليلة الموجودة في النادي".

وأكمل "لا أتحدث عن الاتحاد السكندري بل عن أندية مصر عموما، في السنوات المقبلة لن تسمعوا عن الأرقام الضخمة التي حدثت في السنوات الماضية. الكل يبحث عن اللاعب الحر أو الإعارات مقابل مليون أو مليون ونصف المليون جنيه على الأكثر".

وشدد "الأندية لا تعرف كيف سيسير العام المقبل. دعني أخبركم أن هناك أكثر من 10 فرق تريد إلغاء الدوري بسبب غياب الموارد المالية".

وأكمل رئيس صاحب المركز الخامس في الدوري "اللاعبون لهم حقوق لكن هناك ظروف يجب أن تجعلنا نقف ونفكر".

وأتم "لكنني أؤكد، لو الدوري استكمل سيحصل اللاعبون على مستحقاتهم بشكل طبيعي".

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