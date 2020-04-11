بسبب كلوتي.. أشانتي كوتوكو مهدد بالهبوط خلال شهر

بات نادي أشانتي كوتوكو مهددا بالهبوط من الدوري الغاني الممتاز، إذا عجز عن تسديد 240 ألف دولار لنظيره الترجي التونسي.

وذكر موقع ghanaweb أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيخاطب نظيره الغاني ويوجهه باتخاذ قرار هبوط كوتوكو إلى القسم الثاني، لو تخلّف عن تسديد الغرامة بحلول 10 مايو المقبل.

الأزمة بدأت في 2015 عندما انتقل إيمانويل كلوتي من الترجي إلى أشانتي كوتوكو، دون موافقة النادي التونسي رغم ارتباطه معه بعقدٍ ساري.

ليوقّع فيفا غرامة على كوتوكو قدرها 240 ألف دولار أمريكي.

وجاءت عقوبة فيفا الأساسية بواقع 180 ألف دولار، بالإضافة إلى 45 ألف دولار كفائدة، و15 ألف دولار مصاريف المحكمة التي أشرفت على الدعوى القضائية.

كلوتي (32 عاما) يمتلك 9 مباريات دولية بقميص منتخب غانا، وكان واحدا من القائمة التي حصدت المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2013.

وانضم كلوتي إلى الترجي عام 2012 قادما من بيريكوم تشيلسي، قبل أن يخرج معارا إلى الظفرة الإماراتي، ومن ثم جاء رحيله غير القانوني إلى أشانتي كوتوكو في 2015.

ويعتبر أشانتي كوتوكو زعيم الأندية الغانية، إذ حصد لقب الدوري المحلي 24 مرة كرقم قياسي، كما فاز بالكأس 9 مرات، وبكأس السوبر الغاني 3 مرات.

نجاحات كوتوكو القارية عديدة بدورها، إذ فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، وحل وصيفا في 5 مناسبات.

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