السقا لـ في الجول: استطلعنا رأي بعض اللاعبين للانضمام للمصري ولكن

السبت، 11 أبريل 2020 - 17:36

كتب : أيمن عيد

عبد الظاهر السقا

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري البورسعيدي، عن تحديد فريقه للصفقات التي يحتاجها في الموسم المقبل.

وصرّح السقا لـ FilGoal.com: "حددنا الاحتياجات والتدعيمات الفنية التي يحتاجها الفريق".

وأوضح: "لدينا نقص شديد في كثير من المراكز، ولذا نسعى لانتداب لاعبين يضيفون قوةً للمصري".

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وعلل: "توقف النشاط الكروي يدفعنا إلى وضع خطة الموسم الجديد من حيث التدعيمات ونظام العمل، حتى نكون مستعدين لانطلاق الدوري إذا أُلغي الموسم الحالي في أي وقت".

وكشف: "استطلعنا رأي بعض اللاعبين لضمهم للمصري بالفعل، لكن لم نأخذ أي خطوة حتى الآن بسبب إيقاف القيد الصيفي، مما يمنعنا من التحرك في مسألة التعاقدات".

وأتم: "نعمل على حل أزمة القيد، ومحامي المصري يتابع الأمر بشكل مستمر".

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