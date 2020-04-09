سعفان الصغير: أشعر أن الدوري لن يستكمل.. أزمة كورونا تتزايد في العالم

الخميس، 09 أبريل 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي - الإسماعيلي - الرجاء

يعتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز لن يكتمل.

وأشار سعفان عبر البرنامج الإذاعي وان تو "الأندية بعيدة عن كرة القدم منذ شهر، أرى أن أزمة كورونا تزيد في مختلف قارات العالم".

وأضاف "أشعر أن الدوري لن يستكمل، نحتاج بعد هذه الراحة الطويلة شهرا لإعداد اللاعبين، ما يعني أن استئناف البطولة سيكون بحلول شهر يونيو وبالتالي تتلاحم المواسم، لذا أرى أنه من الصعب استكمال الدوري".

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وأشار في سياق آخر "أتابع حراس مرمى الإسماعيلي أسبوعيا فهم يكتفون حاليا بالركض نصف ساعة يوميا صباحا ثم تدريبات رشاقة بدون كرة بعد الظهر، تدريبات الحراس مختلفة نسبيا عن اللاعبين".

وبشأن مساهمة اللاعبين بتخفيض رواتبهم لمواجهة أزمة توقف النشاط، قال سعفان الصغير:"لقد تحدث اللاعبون الكبار بالفريق باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي (دونجا) وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي عبر مجموعة في تطبيق واتس آب، واتفقوا على تخصيص جزء من مستحقاتهم المالية التي ستصرف خلال أسبوع للتبرع للاعبي الدرجة الثانية والثالثة".

وأشار سعفان الصغير إلى أن الجهازين الفني والإداري للفريق سوف يساهمان بمبلغ مالي في هذه الحملة.

وتوقفت بطولة الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي وسيستمر تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية إبريل الجاري على الأقل.

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