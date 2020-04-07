أحمد ناجي لـ في الجول: استجبنا لمبادرة صدقي.. ومستعدون لأكثر من ذلك

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 23:05

كتب : أحمد شاكر

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وافق أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة على مباردة حمادة صدقي المدير الفني بتخفيض رواتب الجهاز الفني الفريق السكندري أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ناجي قال لـ FilGoal.com: "مبادرة من حمادة صدقي والجهاز المعاون في ظل الظروف الراهنة، حمادة عرض علينا وكلنا وافقنا".

وتابع "حمادة صدقي خفض راتبه 50% وباقي الجهاز 25%، وإذا طلب أكثر من ذلك كنا سننفذ وبكل رضا".

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وأضاف "فرج عامر لم يطلب منا تخفيض عقودنا، هذا واجب على الجميع في ظل هذه الأزمة".

وتولى حمادة صدقي مهمة الفريق السكندري في يناير الماضي، وأوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري المصري عقب التعادل معه في افتتاح الدور الثاني من الدوري المصري.

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