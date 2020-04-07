فييرا: لم أترك الزمالك وتفاوضت مع الأهلي.. واتهامي بالإساءة لمصر إدعاءات رخيصة

تحدث المدرب البرازيلي جورفان فييرا بلهجة إيجابية للغاية عن تجاربه في الدوري المصري سواء مع الزمالك أو الإسماعيلي وكذلك سموحة، كاشفا أيضا عن كواليس تفاوضه مع الأهلي.

صرح فييرا عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "تجربتي مع الزمالك كانت رائعة، لم أترك النادي بل تعاقدي انتهى، ثم نصحني بعض الأصدقاء بالسفر تفاديا لبعض المشاكل المتوقعة في مصر أثناء فترة الثورة".

وأضاف "لقد جلس معي رئيس النادي ممدوح عباس وسألني هل تريد التجديد، وأبلغته قراري، لقد حققت مع الزمالك مسيرة رائعة محليا وإفريقيا، ولم يخسر الفريق على مدار 16 مباراة متتالية وعملت مع مجموعة متميزة من اللاعبين الشباب مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم وأوباما وغيرهم، ولدي ذكريات رائعة مع هذا الفريق".

وأشار "أثناء عملي محللا لبطولة كوبا أمريكا لقناة بي إن سبورتس، اتفقت مع أحمد مرتضى منصور على عقد جلسة للتفاوض حول قيادة الزمالك مجددا، وبالفعل انتقلت من الدوحة إلى أبو ظبي في وقت متأخر للغاية نظرا لفارق التوقيت الخاص بمباريات كوبا أمريكا".

واستدرك "لكن المفاوضات لم تتم، كنت أريد التعاقد مع بعض اللاعبين، واختلفنا في وجهات النظر".

وبسؤاله عن التفاوض لتدريب الأهلي، أكد جورفان فييرا "أنا مدرب محترف، نعم تلقيت عرضا من الأهلي، لم أتذكر متى بالتحديد، حينها كنت في أبوظبي وتحدث معي مسؤول بالنادي، ولم تتم المفاوضات، ربما لم يكن اسمي فقط المطروح، ودرست إدارة الأهلي عددا من السير الذاتية، وأحترم اختيارهم في النهاية".

وفسر جورفان فييرا عدم اكتمال تجربته مع ناديي الإسماعيلي وقبله سموحة بسبب خلافات مع مسؤولي الناديين بشأن خيارات اللاعبين وأمور أخرى تتعلق بطريقة التعامل، موضحا "لم أرحل عن الإسماعيلي بسبب المال، بل لابد من احترام اختصاصاتي مثل أحترم أي مسؤول".

واستطرد "حدثت خلافات شخصية بيني وبين رئيس نادي سموحة حول طريقتي في إدارة بعض الأمور، لذا غادرت وطويت هذه الصفحة".

وشدد فييرا "مستعد العمل في مصر مجددا في لمح البصر إذا توافرت الظروف، أحب مصر، وأتابع الدوري المصري وكل أنديته".

وبسؤاله عن إساءته لمصر أثناء فترة عمله بنادي سموحة مما تسبب في الانفصال بين الطرفين، رد المدرب البرازيلي "أحترم مصر دائما، لم أنتقد مصر أو شعبها، لقد كانت طريقة رخيصة للإدعاء ضدي، ولا أريد إضاعة الوقت في الحديث عن أمور غير حقيقية".

في سياق آخر تطرق جورفان فييرا للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول، قائلا "أعرف صلاح منذ كان لاعبا في الدوري المصري، وبالنظر لقدراته الجسدية وما يقدمه، يؤكد أنه لاعب أعجوبة لأن الدوري الإنجليزي قوي وشرس للغاية، ويعتمد أكثر على القدرات البدنية".

وبسؤاله ما الأفضل لصلاح البقاء مع الليفر أو الانتقال لريال مدريد، أجاب فييرا "صلاح هو من يختار حاليا، لأنه نجم كبير، وأثبت أنه متميز ورائع، إذا انتقل للريال ستكون خطوة جيدة، ولكن ليفربول ناد كبير، وإذا بقى معه سيواصل الأداء بشكل غير مسبوق".

وأتم تصريحاته "هناك عامل مهم أيضا وهو إمكانية التأقلم مع غرفة خلع الملابس والمدير الفني وتغيير الأجواء، لقد رأينا هازارد ربما لم يتأقلم مع ريال مدريد مثلما كان الحال عليه في تشيلسي، ولم يقدم بعد مستواه المعهود".

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