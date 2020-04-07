الزمالك: فيفا لم يوقع عقوبة علينا بسبب شيكابالا

نفى هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك توقيع عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الأبيض بشأن انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال زادة عبر قناة الزمالك: "لا يوجد صحة للتقارير التي تشير إلى توقيع عقوبة على القلعة البيضاء بسبب اخلال شروط التعاقد مع سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للنادي البرتغالي في 2014".

وأضاف "كل ما يقال في هذا الأمر وتوقيع عقوبة تبلغ نصف مليون يورو ليس له أساس من الصحة".

وأكمل "وحتى إذا كان هناك عقوبة من فيفا على الزمالك سوف نستأنف ضدها وفي ظل الظروف الحالية في العالم كله لن يصدر أي حكم قبل 6 شهور على الأقل".

وأتم تصريحاته "مجلس إدارة الزمالك الحالي ورث من المجالس السابقة ديون وغرامات مالية بشأن مستحقات لاعبين سابقين وصلت إلى 306 مليون جنيه لصالح 14 لاعبا أجنبيا وغيرهم من اللاعبين المصرين، ونجح في سداد كل هذه الأموال".

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