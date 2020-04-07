باولينيو يقدم تبرعات لمأوى للفقراء في البرازيل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

باولينيو

قدم باولينيو لاعب وسط منتخب البرازيل مساعدات تبرعات لمأوى للفقراء في ولاية ساو باولو البرازيلي أثر تفشي فيروس كورونا.

باولينيو

النادي : جوانزو

لاعب وسط برشلونة السابق قدم 700 كيلوجرام من الطعام والمجمدات ومواد التنظيف والنظافة الشخصية في البلاد.

Donations from Paulinho to the shelter Recanto Vida Nova - Photo: Disclosure

أخبار متعلقة
فريدة عثمان من الحجر صحي تعلن التبرع لصندوق تحيا مصر "فيه ناس كتير أولى مني" عمر جابر: اقتطاع 10% إلى 20% من رواتبنا للمساهمة في تبرع بيراميدز ميرور: ماجواير يطلب من لاعبي يونايتد التبرع بـ٣٠٪ من رواتبهم لمستشفيات مانشستر ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا

كما سبق له التبرع بكحول لمستشفى "دو ريم" في ساو باولو وثلاثة أجهزة تنفس لمستشفى أخرى قبل العودة للصين من قبل وفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلي.

باولينيو علق قائلا: "سيحتاج الكثير من الناس إلى المساعدة بطرق متنوعة في الأسابيع المقبلة ويجب اتخاذ كل خطوة، نحن بحاجة إلى إظهار تضامن شعبنا، وكل شخص يقوم بدوره".

لاعب كورنثيانز السابق حصل على شكر من أجل مشجعي بالميراس على تبرعه وقال له "مساء الخير، باولينيو. شكرا للتبرع. تعال وقم بزيارتنا قبل العودة إلى الصين. حتى لو كنت مشجعا لبالميراس، أنا معجب بك على التبرع. بارك الله فيك كثيرا".

Residents of the shelter thank Paulinho's donations - Photo: Disclosure

ولا يعد باولينيو أول لاعب برازيلي يتبرع لشعب البرازيل إذ سبقه أيضا فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد وكوتينيو لاعب بايرن ميونيخ.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

تعرف على قرارات فيفا لمواجهة آثار كورونا

نجوم مصر 1934 - (10) مختار التتش

في الجول يكشف – وكلاء عرضوا عاشور على الزمالك وتعليق من مصدر مقرب من اللاعب

مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموقف من تخفيض عقود اللاعبين بسبب كورونا

النني يضع شرطا من أجل الموافقة على تخفيض راتبه مع بيشكتاش

باولينيو البرازيل فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: لم أتعامل بسطحية.. وانتقالي للزمالك بند ليس مطروحا من الطرفين 3 ساعة | مصر
رمضان صبحي: بدون تجميل للكلام.. حلمي العودة لأوروبا 3 ساعة | مصر
نبيه: طالبت كوبر بالرحيل حال التتويج بكأس الأمم.. وحذرته ألا يفتعل المشاكل خوفا من إقالتنا بعد التأهل للمونديال 4 ساعة | منتخب مصر
تأثير البقاء بالمنزل؟ حساب سموحة يوجه الشكر للجهاز الفني ويعتذر عن الخطأ غير المقصود 5 ساعة | الدوري المصري
ميدو: ليس طبيعيا أن يتقاضى بعض مدربي الدوري المصري راتبا أكثر من نظرائهم في إنجلترا 5 ساعة | الدوري المصري
فييرا: لم أترك الزمالك وتفاوضت مع الأهلي.. واتهامي بالإساءة لمصر إدعاءات رخيصة 5 ساعة | مصر
الزمالك: فيفا لم يوقع عقوبة علينا بسبب شيكابالا 6 ساعة | الدوري المصري
بعد رغبة البرلمان في معاملتهم بشكل مختلف.. المدير التنفيذي لـ بريميرليج يدافع عن الأندية 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك