باولينيو يقدم تبرعات لمأوى للفقراء في البرازيل

قدم باولينيو لاعب وسط منتخب البرازيل مساعدات تبرعات لمأوى للفقراء في ولاية ساو باولو البرازيلي أثر تفشي فيروس كورونا.

باولينيو النادي : جوانزو

لاعب وسط برشلونة السابق قدم 700 كيلوجرام من الطعام والمجمدات ومواد التنظيف والنظافة الشخصية في البلاد.

كما سبق له التبرع بكحول لمستشفى "دو ريم" في ساو باولو وثلاثة أجهزة تنفس لمستشفى أخرى قبل العودة للصين من قبل وفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلي.

باولينيو علق قائلا: "سيحتاج الكثير من الناس إلى المساعدة بطرق متنوعة في الأسابيع المقبلة ويجب اتخاذ كل خطوة، نحن بحاجة إلى إظهار تضامن شعبنا، وكل شخص يقوم بدوره".

لاعب كورنثيانز السابق حصل على شكر من أجل مشجعي بالميراس على تبرعه وقال له "مساء الخير، باولينيو. شكرا للتبرع. تعال وقم بزيارتنا قبل العودة إلى الصين. حتى لو كنت مشجعا لبالميراس، أنا معجب بك على التبرع. بارك الله فيك كثيرا".

ولا يعد باولينيو أول لاعب برازيلي يتبرع لشعب البرازيل إذ سبقه أيضا فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد وكوتينيو لاعب بايرن ميونيخ.

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