خليك في البيت - محمد البيلي ولعبة الأسئلة.. عن أصعب خصومه وموقف لا ينساه في مسيرته

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة ضيفنا محمد البيلي نجم تنس الطاولة والأهلي.

أصعب لاعب واجهته؟

تيمو بول وروفن فيلوس

لاعب تطمئن لوجوده في فريقك؟

سيد لاشين

لو أردت أن تكون بطلا في رياضة أخرى، ماذا ستختار؟

كرة القدم

موقف لا تنساه في مسيرتك؟

فضية بطولة الكويت الدولية تحت ٢١ سنه فردي ٢٠٠٩ ، برونزية كاس العالم القارات للفرق ٢٠١٣ في الصين

مباراة لن تنساها والسبب؟

مباراة أرونا قدري لاعب نيجيريا في بطوله الأمم الإفريقية في مصر سنة ٢٠١٥ فردي رجال دور الثمانية، والسبب لأنه حصل على أفضل لاعب في العالم في نفس العام.

هل تشاهد كرة القدم وتشجع فرقا؟ إن كنت مشجعا فمن تشجع محليا وعالميا؟

محليا الأهلي، وعالميا ليفربول.

اختر أفضل ٥ رياضيين عالميين في التاريخ بالنسبة لك وليس شرطا أن تكون نفس اللعبة؟

كرينجا، جان أوفي والدنر، ما لونج، روجر فيدرير، محمد صلاح

اختر أفضل ٥ رياضيين مصريين في التاريخ بالنسبة لك وليس شرطا نفس اللعبة؟

محمود الخطيب، محمد أبو تريكة، محمد صلاح، كرم جابر، أحمد حسن

ما العمل الفني المفضل لك؟

مسلسل الأسطورة، فيلم أولاد رزق، فيلم إكس لارج

فنان لا تفوت عمل فني له؟

أحمد حلمي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول - مارسيلو ونزوة هجومية غير اعتيادية

أعظم 50 لاعب وسط في تاريخ كرة القدم

إيقاف حكم مصري 3 أشهر

بيركامب يحكي عن عدم إدراكه لقيمة هدفه في نيوكاسل.. أرسنال الممل وسر محطة البنزين

ليفربول يتراجع عن موقفه