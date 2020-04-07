تجميد مجلس إدارة نادي دمياط وتعيين لجنة تسيير أعمال

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 11:21

كتب : رضا السنباطي

دمياط

أعلنت منال عوض محافظ دمياط تشكيل لجنة تسيير أعمال لنادي دمياط الرياضي لحين انعقاد أقرب جميعة عمومية.

وتقرر تجميد مجلس إدارة النادي برئاسة محمد أبو جنبة، فيما نفت مديرية الشباب والرياضة في دمياط لـFilGoal.com أن يكون القرار "حل أو تعيين مجلس جديد". مشددا على أنه قرار تجميد فقط.

ويأتي هذا القرار بسبب وجود مخالفات مالية وجدتها المديرية والمحافظة، كما تحول مجلس الإدارة للتحقيق في النيابة.

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وشكلت اللجنة بتولي أحمد فكري بدران بمكتب المحافظ رئيسا للجنة، ورشا زقزوق في إدارة العقود والمشتريات بالديوان العام وانتصار سعد رئيس القضايا بالديوان العام عضوا.

وتواجد نبيل حسن أحمد الباز مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة كعضو وحمادة محمد أحمد مسعد ندا بإدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة كعضو في اللجنة الخماسية.

نادي دمياط يشارك في القسم الثالث بعد هبوطه في الموسم الماضي من الدرجة الثانية.

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