المحمدي: من يحمل شارة القيادة صلاح أم فتحي؟ الأقدمية تحكم ولكن

حسم أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا موقفه بشأن ملف من يحمل شارة قيادة منتخب مصر محمد صلاح أم أحمد فتحي.

قال المحمدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "في إنجلترا يكون القرار متروكا المدير الفني أو اللاعبين في اختيار قائد الفريق".

أضاف "أما في مصر الأمور مختلفة، فالأقدمية تحكم دائما، هذا الطبيعي والعرف والمفروض".

واستدرك قائد منتخب مصر السابق "لكن إذا كان للمدير الفني رأي آخر، فهو أمر يعود له".

في سياق آخر، أكد أحمد المحمدي "بالطبع أي لاعب يتمنى أن يشارك في كل البطولات الكبيرة ومنها الأولمبياد".

وأشار إلى أنه "لكن الجيل الحالي لديه عناصر أفضل وأصغر سنا، ويقودهم مدير فني مميز هو شوقي غريب، شرفت بالعمل معه في المنتخب الأول، وأتمنى له التوفيق".

وبشأن حاجة المنتخب الأولمبي لتواجد محمد صلاح، رد لاعب أستون فيلا "صلاح إضافة قوية ووجوده مهم لأي فريق، فهو واجهة كبيرة وماركة عالمية، سيعلي من قيمة المنتخب في الأولمبياد، وسيكون محط ترقب من المنافسين".

وأتم أحمد المحمدي "كذلك محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي سيكونا إضافة، لكن يبقى القرار في النهاية متروك للجهاز الفني".

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