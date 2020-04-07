وجيه أحمد: أتمنى أن يتحلى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين بأخلاق الكبار

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين يحذر حسين الشحات

ناشد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الحكمين الدوليين، إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة، بالتحلي بأخلاق الكبار والامتثال للتحقيق يوم الثلاثاء في اتحاد الكرة.

وقال وجيه أحمد في تصريحات لقناة صدى البلد: "لجنة الحكام تسعى لإنهاء أي خلافات".

وأضاف "سعيد حمزة تمت معاقبته لأنه خرق قرار الحظر الإعلامي على الحكام، وتم إعلان العقوبة لأنها لا تتعلق بأمور فنية أو أخطاء حدثت في أي لقاء".

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وأردف "لجنة الحكام صرفت جزء كبيرا من مستحقات الحكام وحصلت على وعد من الاتحاد بصرف المزيد من المستحقات الفترة المقبلة".

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تولي وجيه أحمد وعزب حجاج مسؤولية رئاسة لجنة الحكام، وذلك بعد تقدم جمال الغندور باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

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