زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان

هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق الكثير من اللاعبين والمدربين والمسؤولين في الوسط الكروي المصري.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 2: "عصام الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية وغير احترافية، ولا يرى أنه يفعلها".

وأضاف "في مباراة تشيلي الودية في إسبانيا أثناء تدريب بوب برادلي لمنتخب مصر، لعب شريف إكرامي أساسيا، ووجدت بعد المباراة الإعلامي مهيب عبد الهادي يقول لنا إن الحضري أعلن اعتزاله بين شوطي المباراة".

وأكمل "للأسف، أحمد مجاهد رئيس البعثة حينها أخذ صف الحضري وطيب خاطره، أحمد الله أنه لن يترشح لاتحاد الكرة مرة أخرى، لأنه انسان صعب".

واستمر عبد الفتاح "في 25 سنة تدريب، لم يخذلني أي حارس سوى أحمد الشناوي".

وأردف "في معسكر للمنتخب، وجدت علاء مقلد يأتي للمعسكر لضم أحمد الشناوي، وقلت له إن قراره خاطئ لأنه سيلعب إما هو أو عبد الواحد السيد حينها، لكنه شرح لي القرار من منظور مادي".

وشدد "في ذلك الوقت اختار المادة، وعند انتقاله لبيراميدز فكر في المادة. كان من الممكن أن يكون حارسا لبرشلونة الآن لكنه خذلني".

وكشف عبد الفتاح أنه أثناء فترة بوب برادلي في المنتخب، وتوقف النشاط، قام حسام البدري المدير الفني للأهلي حينها بأمر "دمر مستقبل وليد سليمان" بحسب مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي الحالي.

وقال عبد الفتاح: "كان لدينا معسكرا في تاريخ فيفا سنقابل فيه كوت ديفوار وغانا وديا، ولكن البدري طلب أن يحصل على لاعبيه للعب مباريات ودية في السعودية للحصول على 500 ألف دولار، وبرادلي وافق أن يلعبوا قبل الانضمام للمنتخب لأن اللاعبين لم يتقاضوا أموالا حينها".

وأردف "عندما أتى سليمان للمعسكر، وجدنا ورما في ركبته واكتشفنا إصابته في غضروف الركبة. طلب اللاعب الحصول على حقنة للعب لكن طارق سليمان طبيب المنتخب حينها رفض لأنها ستدمر مستقبله حتى لو سيحصل سليمان لنا على كأس العالم".

وأكمل "بعدها واجه الأهلي الترجي في دوري أبطال إفريقيا ووجدنا سليمان يلعب، وعرفنا من إيهاب علي طبيب الأهلي أنه حصل على حقنتين كورتيزون قبل مباراتي الذهاب والعودة، برادلي (كان بيشد في شعره)".

وشدد "سليمان كان من الممكن أن يمنح الأهلي ومنتخب مصر أكثر مما منحه 50 مرة. سليمان الآن يلعب شهرين ثم يغيب، لأن هذا القرار من حسام البدري دمر مستقبله".

عبد الفتاح لم يتوقف هنا، بل هاجم زلاتان إبراهيموفيتش أيضا قائلا: " إبراهيموفيتش متعجرف جدا.. اللاعبون لا يحبونه وفي لوس أنجلوس جالاكسي كانوا سعداء لأنه رحل".

وأتم "أرشح لاعبا لينضم لفريق لوس أنجلوس؟ رجب بكار قد يكون جيدا معنا، وأرى أنه أفضل معوض لفتحي في الأهلي".

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