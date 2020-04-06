المصري: الأهلي والزمالك لم يطلبا العراقي.. ومصيره في يد الجهاز الفني

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 23:15

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - كريم العراقي - بيراميدز - المصري

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وقال الخولي عبر قناة الزمالك: "لم يطلب أي ناد التعاقد مع كريم العراقي سواء الأهلي أو الزمالك".

وأضاف "كذلك لم يطلب أي ناد من خارج مصر ضم اللاعب".

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وأكمل "كل ما يقال في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني فقط هو المسؤول عن تحديد مصير كريم العراقي أو أي لاعب آخر، سواء بالموافقة على رحيله أو طلب استمراره مع الفريق وليس إدارة النادي".

وكان كريم العراقي تألق مع منتخب مصر الأولمبي الذي فاز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما قبل عدة شهور في مصر وساهم في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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