حسني عبد ربه: اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في الإسماعيلي

كشف حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق كواليس اعتزاله كرة القدم قبل عام من الآن.

وقال عبد ربه في مداخلة مع قناة الزمالك: "اعتزلت كرة القدم بسبب مؤامرة ضدي في الإسماعيلي".

وأضاف "كنت أشارك أساسيا مع كل المدربين الأجانب ولكن أول مدرب مصري تولى تدريب الفريق أجلسني على مقاعد البدلاء".

وأوضح "هذا المدرب كان يتلقى التعليمات من أشخاص بعينهم يريدون إبعادي عن الفريق".

وواصل تصريحاته "وكانوا يضعوني أمام المدفع لإبعاد أنظار الجماهير عن سلبيات الإدارة والأجهزة الفنية وبيع نجوم الفريق".

وأردف "كنت حلقة الوصل بين الإدارة واللاعبين وأنا الذي أقنعت محمد عواد وكريم بامبو ومحمد فتحي بتجديد تعاقدهم مع الإسماعيلي وغيرهم من عناصر الفريق".

وأتم تصريحاته "لذلك عندما وجدت أنهم يريدون تهميش دوري في الفريق قررت الاعتزال".

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