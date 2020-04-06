الراتب الكبير هو وسيلة نابولي لضم كافاني

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 22:24

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

لا يمانع نادي نابولي الإيطالي في منح إديسنون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب أوروجواي راتب سنوي كبير من أجل الموافقة على الانضمام لهم.

وينتهي تعاقد كافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري والأقرب هو رحيله عن العملاق الباريسي.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن نابولي لا يمانع منح كافاني راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو للفوز بخدماته في الموسم المقبل".

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يأتي هذا العرض وسط اهتمام ومحاولات عدة أندية لضم كافاني مثل أتليتكو مدريد وإنتر ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وميامي الأمريكي.

كافاني البالغ من العمر 33 عاما هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 200 هدف.

وانضم كافاني لسان جيرمان في عام 2013 قادما من نابولي الإيطالي.

ولعب مع منتخب أوروجواي 116 مباراة دولية سجل خلالهم 50 هدفا.

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إدينسون كافاني نابولي باريس سان جيرمان
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