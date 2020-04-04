بالفيديو – أبو جبل يشارك في حملة تعقيم مراكز شباب أسيوط

يشارك محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك في حملة تعقيم مراكز الشباب في المحافظات والقرى المصرية.

وتواجد أبو جبل اليوم السبت في مركز شباب الواسطى في أسيوط، بدعوى من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال محمد أبو جبل في فيديو مٌسجل عبر وزارة الشباب والرياضة "أتواجد اليوم في مركز شباب الواسطى بدعوة من وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في تعقيم مراكز شباب محافظة أسيوط".

وأضاف "هنا بدأت حياتي ولذلك لم أتردد لحظة في تلبية دعوة الحضور إلى هنا والمشاركة في تعقيم مركز الشباب".

حارس الزمالك أوضح "أشارك في التعقيم وأفعل مثلما يفعل الخبراء تماما، وأدعو الجميع للمشاركة في أداء دوره الوطني".

وأتم "الرياضة ليست لغة جسد فقط، ولكنها عامل مهم للإنسان في نظري. في النهاية أتمنى من الجميع الالتزام بتعليمات الدولة والبقاء في المنزل حتى نمر من تلك المرحلة".

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت بداية حملة لتعقيم جميع مراكز الشباب في المحافظات والقرى، لعدم تفشي فيروس كورونا.

مجلس الوزراء المصري أعلن في وقت سابق، إيقاف النشاط الرياضي في مصر حتى منتصف شهر أبريل المقبل لعدم تفشي فيروس كورونا.

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