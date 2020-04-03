رسميا - تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى

أسفر اجتماع رابطة أندية الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين الإيطاليين الذي أقيم اليوم الجمعة عن تأجيل الدوري رسميا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما كان مقررا أن يعود الدوري الإيطالي للاستئناف في نهاية شهر مايو المقبل، وأكد البيان أن النشاط سيعود بناء على التعليمات من مسؤولي الصحة.

وجاءت تلك الخطوة مماثلة لما حدث في إنجلترا صباح اليوم بعدما قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي تأجيل المسابقة لأجل غير مسمى.

ولكن لم يشهد الاجتماع التوصل لاتفاق فيما يخص أجور اللاعبين وخفض المرتبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان أنى هناك المزيد من الاجتماعات ستُعقد خلال الفترة المقبلة بتحليل الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا لاتخاذ الخطوات اللازمة وتقييم المخاطر الاقتصادية والرياضية على المسابقة.

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