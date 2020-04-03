مدير الصحة في ليفربول: لقاء أتليتكو كان أحد أسباب ارتفاع إصابات كورونا لدينا

قال ماثيو أشتون مدير الصحة العامة في ليفربول إن لقاء أتليتكو مدريد ضد الحُمر كان سببا من أسباب عديدة أدت في النهاية لانتشار فيروس كورونا في المدينة.

وخسر ليفربول من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين بعد اللجوء لأشواط إضافية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت تلك المباراة حضور 3 آلاف مشجع لأتليتكو من مدريد على الرغم من قرار الاتحاد الإسباني قبل يوم من اللقاء إقامة مباراتي الدرجة الأولى والثانية خلف الأبواب المغلقة ودون حضور جماهيري.

وخلال تلك الفترة لم يكن في مدينة ليفربول سوى 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكن عقب تلك المباراة بأسبوعين ارتفع العدد لـ309.

وقال مدير الصحة في ليفربول لصحيفة "جارديان" الإنجليزية: "لم يكن القرار الصائب إقامة المباراة".

وأكمل "الناس لا تتخذ قرارات سيئة عن قصد بل ربما لم يكونوا يدركون مدى جدية الموقف في الحكومة خلال ذلك الوقت".

وأضاف "رغم إننا لن نعرف السبب أبدا إن كان لقاء أتليتكو هو السبب الرئيسي في ارتفاع الإصابات لكنه كان أحد الأسباب بكل تأكيد لذا على المؤسسات التعلم لعدم ارتكاب أخطاء مماثلة في المستقبل".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

ريكورد: فيفا ينصف سبورتنج ويُغرم الزمالك بسبب شيكابالا

بسبب كورونا.. سون يقضي فترة التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية

الاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعده

ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئ

ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا