تقرير سعودي: البلايلي طلب فسخ عقده مع أهلي جدة بسبب المستحقات

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

الجزائر - غينيا - بونجاح - البلايلي

وجدت إدارة نادي أهلي جدة السعودي أمام أزمة حقيقية، على حد وصف صحيفة عكاظ السعودية، بسبب ما فعله الجزائري يوسف البلايلي.

البلايلي لاعب وسط أهلي جدة ومنتخب الجزائر تقدم بخطاب رسمي لإدارة ناديه السعودية يطلب من خلاله فسخ عقده مع النادي، وفقا لمصادر الصحيفة السعودية.

وجاء طلب البلايلي بسبب "عدم استلام مستحقاته الشهرية"، ووضع اللاعب موعدا نهائيا لتسليمه مستحقاته المتأخرة وهو العاشر من أبريل الجاري.

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وفي حالة عدم حصوله على مستحقاته قبل الموعد المحدد، سيُنهي البلايلي عقده مع أهلي جدة من طرف واحد، وفقا للتقرير السعودي.

وتعد أزمة البلايلي هي الأزمة الرابعة من نوعها لإدارة أهلي جدة، بعدما سبق وتقدم البرازيلي جوزيف دي سوزا بخطاب مماثل قبل أن يحصل على راتب شهر وتصل الإدارة لتسوية الأزمة معه.

نفس الأمر حدث مع لوكاس ليما ودجانيني قبل أن يتسلما راتب شهر أيضا، وفقا لما أوضحته الصحيفة.

الجزائري يوسف البلايلي صاحب الـ 28 عاما انتقل إلى أهلي جدة قادما من الترجي التونسي في أغسطس الماضي.

ويمتد عقد البلايلي لاعب الوسط مع أهلي جدة حتى صيف 2022، وتوج بلقب أمم إفريقيا مع الجزائر.

وشارك البلايلي في 18 مباراة مع أهلي جدة هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة ثلاثة.

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