من مؤقت إلى دائم.. بايرن ُيمدد عقد فليك حتى 2023

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

من أتى كمدرب مؤقت أصبح الآن مدرب دائم لبايرن ميونيخ.

وأعلن بايرن ميونيخ اليوم الجمعة رسميا تمديد عقد مدربه هانز فليك حتى صيف عام 2023.

وأوضح بيان النادي البافاري أن تمديد العقد جاء بسبب النتائج الإيجابية التي تحققت على يد المدرب الذي تولى مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا لنيكو كوفاتش.

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فليك قاد بايرن ميونيخ في 21 مباراة في كل البطولات فاز في 18 مباراة وتعادل في لقاء وحيد وفاز مرتين.

وسجل بايرن تحت قيادة فليك 67 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتعد هذه هي ثالث تجربة تدريبية لفليك البالغ من العمر 55 عاما في منصب المدرب بعد بامينتال وهوفنهايم.

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بايرن ميونيخ
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