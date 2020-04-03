خليك في البيت - أسامة نبيه ولعبة الأسئلة.. أحرف لاعب في مصر وأمنية تخص خليفته

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة ضيفنا هو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدرب العام السابق الذي وصل مع الفراعنة لكأس العالم 2018.. أسامة نبيه.

أول قميص كرة اشتريته؟

قميص دييجو مارادونا عام 1986.

أول مرة ذهبت للاستاد؟

عام 1987 وكان لقاء بين الزمالك والإسماعيلي.

أحرف لاعب في مصر؟

يوجد مجموعة عديدة لم نراها، ولكن بالنسبة لي، حازم إمام وشيكابالا من المواهب التي لن تنسى أبدا.

سبب حبك في الزمالك؟

حسن شحاتة ورقم 14. تربيت في الزمالك طوال عمري وتواجدت في النادي منذ موسم 1983-84 وكان حسن شحاتة في نهاية مشواره، ولكنها من أسباب حُبي في الزمالك ورقم 14.

أقوى لاعب واجهته؟

لاعب منتخب نيجيريا الأولمبي تاريبو وست عام 1995، وقتها كان يلعب في صفوف إنتر ميلانو.

أقوى مدرب واجهته؟

في مسيرتي التدريبية واجهت مدربين كبار وتحديدا في فترة كأس العالم والاستعداد للمونديال، مثل خوسيه بيكرمان (مدرب كولومبيا) وأوسكار تاباريز (مدرب أوروجواي) وروبيرتو مارتينيز (مدرب بلجيكا)

أفضل هدف شاهدته؟

هدف مارادونا بكل تأكيد في 1986.

مثلك الأعلى؟

حسن شحاتة

من يكون خليفتك في الملاعب؟

لا أعرف ولكن هناك من هم أفضل مني. أتمنى أن يكون نجلي هو خليفتي في الملاعب ويحقق ما حققته من بطولات وطموحات.

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