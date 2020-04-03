الإسماعيلي لـ في الجول: لا عروض رسمية للاعبي الفريق

شدد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي على عدم وجود عروض رسمية للاعبي الفريق.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا توجد أي عروض رسمية للانتقال تخص لاعبي الإسماعيلي".

وأضاف "من يملك أي عرض رسمي للانتقال، فعليه أن يظهر تلك العروض حتى نراها ونتخذ قرارنا بناء على ما يحقق مصلحة النادي".

مدير الكرة أكمل "رغم ذلك، يجب أن يعلم الكل أن إدارة النادي لا تفكر في الاستغناء عن أي لاعب يحتاجه الفريق حاليا".

وأتم "ما يحدث من كلام مستمر حول تواجد عروض بأسماء معينة من لاعبي الفريق، ما هو إلا محاولات للتأثير على استقرار الفريق الذي توفره الإدارة، بعد أن تم صرف المستحقات حتى آخر دٌفعة وطبقا للعقود".

مسابقة الدوري المصري تتوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء المصري وحتى منتصف أبريل المقبل، لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

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