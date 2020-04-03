وكيله: ريال مدريد يريد فابيان رويز

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 16:00

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي - بريشيا - الدوري الإيطالي

كشف ألفارو توريس وكيل فابيان رويز لاعب فريق نابولي، بأن ريال مدريد يريد ضم اللاعب.

وقال توريس في تصريحات لإذاعة "كانال سور": "من الواضح للجميع أن العديد من الأندية استفسروا عن رويز".

وأضاف "اللاعب يؤدي بمستوى رائع منذ ثلاث سنوات، لذلك من الطبيعي أن ترغب أندية كبرى في ضمه".

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وكيل اللاعب أكمل "نعم، ريال مدريد أبدى اهتمام بضم فابيان رويز بالفعل، وقد أخبرنا نابولي بذلك".

وأتم "لكن الآن ليس على اللاعب سوى التركيز مع فريقه فقط. إنه من النوعية التي ستترك علامة لعصر من الزمان".

فابيان رويز سجل هدفين هذا الموسم في 22 مباراة خاضها مع نابولي في بطولة الدوري الإيطالي، ضمن 10 أهداف سجلها مع الفريق منذ انضمامه له عام 2018 قادما من ريال بيتيس.

صاحب الـ24 عاما يملك 6 مباريات دولية رفقة المنتخب الإسباني الأول.

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